Nordic walking w woj. małopolskim. Gdzie warto się wybrać w weekend 8 - 9 czerwca. 3 najciekawsze trasy

Nordic walking w woj. małopolskim warto uprawiać w wielu miejscach. Ale zachęcamy do wybrania szlaków, które polecają inni. We współpracy z Traseo mamy dla Was 3 sprawdzone trasy nordic walking w woj. małopolskim. Na każdy weekend proponujemy Wam nowy zestaw tras do wyboru. Sprawdź, jakie szlaki przygotowaliśmy na weekend.

Trasy nordic walking w woj. małopolskim

Które szlaki nordic walking w woj. małopolskim lubią mieszkańcy? Sprawdziliśmy to. Traseo to aplikacja, w której każdy ma możliwość zapisania swojej trasy i dzielenia się nią z innymi. Wspólnie z Traseo przedstawiamy Wam 3 sprawdzone trasy nordic walking w woj. małopolskim. Znajdź najciekawszą dla siebie. Zanim wyruszysz, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 08 czerwca w woj. małopolskim ma być od 16°C do 25°C. Nie powinno padać. W niedzielę 09 czerwca w woj. małopolskim ma być od 16°C do 24°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 19% do 63%. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Niepołomice i Puszcza Początek trasy: Wieliczka

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 9,07 km

Czas trwania marszu: 1 godz. i 58 min.

Przewyższenia: 31 m

Suma podejść: 300 m

Suma zejść: 273 m Trasę dla amatorów nordic walking poleca AirWrona Piesza wycieczka do ciekawego rejonu w okolicach Krakowa.

Start w Niepołomicach, gdzie znajdujemy kilka zabytków i pomników, między innymi Zamek Królewski, Ratusz, kościół. Dalej idziemy wzdłuż Drogi Królewskiej, która po chwili wchodzi w teren Puszczy Niepołomickiej. Po kilku kilometrach docieramy do skrzyżowania szlaku zielonego i czarnego, gdzie znajdujemy Dąb, kapliczkę i cmentarz. Dalej wchodzimy na czarny szlak, który doprowadza nas do PKP Szarów. Po drodze mijamy lasy i łąki.

Wycieczka na rozpoznanie, następny cel to rezerwat Żubrów.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Dolinki Krakowskie Początek trasy: Skała

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 13,44 km

Czas trwania marszu: 5 godz. i 31 min.

Przewyższenia: 172 m

Suma podejść: 204 m

Suma zejść: 246 m Faramka poleca tę trasę na marsz

Spacer po Dolinkach Krakowskich: Kobylany - Dolina Będkowska - Bębło - Będkowice - Dolina Kobylańska. Trasa idealna na spacer (również z dzieciakami) lub na przejażdżkę rowerową.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Poręba - Kudłacze - Chełm Początek trasy: Świątniki Górne

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 30,67 km

Czas trwania marszu: 3 godz. i 17 min.

Przewyższenia: 604 m

Suma podejść: 1 204 m

Suma zejść: 1 196 m Trasy_dla_ambitnych_i_aktywnych poleca tę trasę Trasa zarówno dla biegaczy, jak i dla szukających wrażeń rowerzystów.

Dzieki ciekawej budowie Beskidu Wyspowego możemy zrobić tutaj całkiem dużo przewyższenia - na tej trasie ponad 1000 m.

Trasa poprowadzona jest głównie szlakami turystycznymi i szlakami rowerowymi, które są dobrze oznaczone.

Informacja dla biegaczy: nie mijamy na trasie źródełek, więc trudno uzupełnić bidony (warto wziąć ze sobą całość wody, jakiej potrzebujemy).

Jedynym momentem, który musimy pokonać po asfalcie, jest odcinek ok. 2 km w Porębie, gdzie zbiegamy z jednego pasma górskiego i wybiegamy na kolejne.

Jakie korzyści przynosi nordic walking?

Nordic walking to sport, który może uprawiać prawie każdy. Dlatego wiele osób wybiera nordic walking. Przy zachowaniu prawidłowej techniki, będzie przynosić wiele korzyści. Uprawianie tego sportu może pomóc zrzucić zbędne kilogramy. Nordic walking to aktywność, która rzadko kończy się kontuzjami, więc jest odpowiednia dla osób w każdym wieku. Najważniejsze, by pamiętać o odpowiedniej technice oraz zakupie dobrego sprzętu. Dobrze dobrane kijki pomogą w zachowaniu prawidłowej techniki. Najlepiej wybrać te dedykowane do nordic walking, a nie kupować kijków trekkingowych. Różnią się one budową. Znajdziemy 3 rodzaje kijków do nordic walking: kijki aluminiowe

kijki z włókna szklanego

kijki z włókien węglowych

Warto zwrócić uwagę na wagę kijków, które wybieramy. Kijki powinny mieć też odpowiednio wyprofilowane uchwyty oraz posiadać paski. Możemy wybrać takie z regulowaną długością lub kupić odpowiednio dobrane do naszego wzrostu. Wysokość kijków jest prawidłowo dobrana, kiedy trzymając kijki w pozycji wyprostowanej, łokieć jest pod kątem prostym. Chodzenie z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stopy. Właśnie dlatego ten sport jest odpowiedni dla osób w każdym wieku. Ryzyko kontuzji jest znikome, a sam sport jest przyjemny i możemy go uprawiać niemal wszędzie.

Odkryj najlepsze atrakcje Małopolski

Maszerując z kijkami warto co jakiś czas zmieniać lokalizację, by móc odkryć najciekawsze atrakcje regionu – w woj. małopolskim znajdziecie ich przecież mnóstwo! Warto przejść tam Szlakiem Architektury Drewnianej i na własne oczy zobaczyć architektoniczne perły naszego kraju, m.in. świątynie w Powroźniku, Binarowej, Dębnie Podhalańskim, Lipnicy Murowanej i Sękowej, Owczarach, Kwiatoniu i Brunarach Wyżnych. Z dobrej pogody warto także korzystać, uprawiając nordic walking w miejskich parkach (np. w Krakowie) lub wśród zachwycających krajobrazów stworzonych przez naturę – należą do nich chociażby Droga Pienińska czy, dla zaprawionych w bojach, Główny Szlak Beskidzki. Sprawdź popularną drogę pienińską.