Nowa zakopianka. Będą opóźnienia w budowie tunelu. Kiedy wreszcie pojedziemy nową trasą? [ZDJĘCIA]

Nowa zakopianka. Tak wygląda aktualny stan prac w tunelu

Budowa tunelu drogowego pod Luboniem Małym – w ciągu drogi krajowej S7 z Lubnia do Rabki to jedna z ważniejszych inwestycji drogowych, która ma skrócić czas przejazdu na trasie Kraków-Zakopane. Faktycznie pod Lubowiem powstają dwa tunelu – po jednym dla każdego kierunku jazdy. W każdy z nich będą po dwa pasy. Oba tunele będą miały po nieco ponad 2 kilometry. Astaldi ma także wybudować drogi dojazdowe do tuneli po obu stronach góry. Drążenie tuneli rozpoczęło się w marcu 2017 roku. Roboty ruszyły z obu stron Lubonia. W październiku 2019 przebito prawy tunel, a w kwietniu 2020 – lewy. Według umowy Włochów z GDDKiA, praca ma zostać zakończona w luty 2022 roku.

Jednak w sierpniu Włosi wystosowali do GDDKiA wniosek o przedłużenie terminu zakończenia prac. Powoływali się na wyjątkowo długą zimę, a także problemy z pracownikami. Spora część załogi zachorowała na covid-19, co zdaniem Astaldi wpłynęło na organizację pracy i postępy robót.