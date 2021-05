Nowe atrakcje w Parku Rozrywki Energylandia w Zatorze. Trwa przedsprzedaż biletów. Kiedy otwarcie? [ZDJĘCIA, WIDEO]

Park Rozrywki Energylandia w Zatorze co roku zaskakuje swoich gości nowymi atrakcjami. W tym nowością będzie strefa Aqualantis. To część parku stylizowana na starożytne zatopione miasto. Trwa weekendowa przedsprzedaż biletów w promocyjnych cenach. Kiedy będzie można odwiedzić Energylandię?

Zobacz nową strefę rozrywki w Parku Rozrywki Energylandia w Zatorze

Przedsprzedaż biletów do Energylandii. Kiedy otwarcie? Energylandia, najnowocześniejszy Park Rozrywki w Polsce, na świeżym powietrzu rozlokował zdecydowaną większość swoich atrakcji, co w obecnych czasach ma wielkie znaczenie. Łącznie znajdziemy ich tutaj aż 94, w tym wyróżnić możemy: dedykowane 22 atrakcje dla dzieci od 2 roku życia, 14 w strefie Familijnej, 10 ekstremalnych oraz 5 w najnowszej strefie Smoczy Gród, a zatem całe rodziny odnajdą tu swój upragniony kawałek raju na ziemi. Ceny biletów bilet normalny od 140 cm - 119 zł /szt. zamiast 139 zł

bilet normalny 2-dniowy od 140 cm - 209 zł /szt. zamiast 249 zł

bilet ulgowy do 140 cm - 79 zł /szt. zamiast 89 zł

bilet ulgowy 2-dniowy do 140 cm - 139 zł /szt. zamiast 159 zł

Promocyjne bilety elektroniczne można wykorzystać od otwarcia Parku Rozrywki Energylandia w sezonie 2021, do 25 czerwca 2021 r. Kiedy zostanie otwarta Energylandia? Według aktualnie obowiązujących obostrzeń do 5 czerwca br. obowiązuje zakaz prowadzenia wesołych miasteczek i parków rozrywki. Ich właściciele liczą jednak, że sytuacja epidemiologiczna w Polsce ulegnie poprawie w najbliższych dniach i obostrzenia zostaną poluzowane wcześniej. Aqualantis - na starożytne zatopione miasto Energylandia w 2021 roku zaskoczy swoich gości nową, już szóstą strefą zabaw. Aqualantis powstała na ogromnym obszarze zajmującym 6 hektarów. W jej budowę zaangażowanych zostało ponad 1000 osób. Aqualantis otwiera nowy rozdział w budowie następnych etapów rozwoju Energylandii. Za projekt, oprawę wizualną i fabułę odpowiada studio Jora Vision z Holandii. Firma od lat związana z branżą rozrywki na całym świecie, projektująca takie parki jak: Disneyland, Walibi i Europa Park.

Fabuła nowej krainy Energylandii nawiązuje do starożytnego Atlantis. Pewnego dnia miasto całkowicie zalała olbrzymia fala. Niedawno ruiny metropolii zostały odnalezione przez dzielnych odkrywców. Zbudowali oni stację pomp, której odwzorowanie można znaleźć w Abyssusie. Roller Coaster stylizowany jest na przepompownię służącą do odprowadzania wody z zatopionego królestwa. Uliczki stylizowane na starożytną, morską krainę, a wszystko wykonane z najwyższą starannością. Aqualantis to miejsce, w którym na całe rodziny czekać będzie wiele niesamowitych atrakcji jakich jeszcze nie widzieliście.

Abyssus - roller coaster jakiego jeszcze w Polsce nie było Abyssus - nowa kolejka w Energylandii to Double Launch Coaster typu Shockwave wyprodukowany przez holenderską firmę Vekoma. Budowa Abyssusa była nie lada wyzwaniem, bo składa się on z 90 500 elementów. To mniej więcej tyle, ile zostałoby wykorzystanych, gdyby zbudować pięć wieży Eiffla. Części konstrukcyjne były produkowane w różnych krajach - Holandii, Niemczech, Czechach, Słowacji, a nawet USA. Ciężar całej konstrukcji roller coastera wynosi 815 ton.

Jeden wagonik waży 7 ton, a na emocjonującą przejażdżkę zabierze na raz 16 osób - jesteście ciekawi, jak będzie ona wyglądać? Od razu, na samym początku zostaniemy mocno zaskoczeni. Nie wjedziemy kolejką powoli na górę, bo tradycyjny wyciąg zastąpiono tutaj wystrzałem elektromagnetycznym. Moc Abyssusa jest niewyobrażalna! Wynosi aż 5210 KM - można to porównać z 7 silnikami bolidów Formuły. Dzięki tak ogromnej mocy Double Launch Coaster uzyska maksymalną prędkość 100 km/h! Podczas przejazdu kolejką po imponującym torze o długości 1316 m zaliczymy cztery spektakularne inwersje i wjedziemy na nieco ponad 38 metrów wysokości. Liczne zakręty, szybkie zmiany poziomów, a co za tym idzie - znaczne przeciążenia i cudowne efekty nieważkości - to wszystko sprawi, że poziom adrenaliny gwałtownie nam się podniesie. W niespodziewanym momencie, w połowie trasy efekt nieważkości po razy drugi wbije nas w fotel, dzięki wyrzutowi magnetycznemu. Pasażerowie podczas jazdy będą poruszać się nad małymi jeziorami, stawami i wodotryskami. Jednakże, twórcy kolejki zapewniają, że nie zostaniemy zmoczeni, bo wagoniki w żadnym miejscu nie stykają się bezpośrednio z wodą.

Aqualantis - 10 nowych atrakcji Nie tylko wielbiciele mocnych wrażeń znajdą coś dla siebie w nowej strefie Energylandii. Light Explorer- jest to rodzinny boomerang roller coaster, czyli kolejka, która jedzie po torze w jedną stronę, a następnie wraca tyłem do kierunku jazdy. Kolejna nowa atrakcja to Grotto Expedition, czyli ekspedycja łodziami widokowymi, których trasa wiedzie wśród tajemniczych jaskiń i położonej poza miastem wspaniałej lagunie.

Energylandia pamięta również o najmłodszych gościach parku, dlatego w udostępnionej krainie znajdzie się kilka mniejszych karuzel. Jedną z nich jest Burning Engine, na której dzieci zasiądą za kierownicą wozu strażackiego i spróbują ugasić mały budynek znajdujący się w środku. Drugą atrakcją dla dzieci będzie Submarine Dive - karuzela stylizowana na małe łodzie podwodne. W nowej części Parku znajdziemy również Water Works - wodny plac zabaw, a także karuzele interaktywne - Stormy Ship i Magic Pump. Z kolei dla tych, którzy najlepiej czują się na lądzie, ale lubią oszałamiające pokazy Energylandia przygotowała coś specjalnego. Będą to kaskaderskie pokazy Aquajump, czyli akrobatyczne skoki do wody z wysokiej wieży. Ponadto, w nowej krainie będziecie mogli przejechać się Tidal Wave Twister’em. To Disco Coaster - wirujący talerz, który podobnie jak w tańcu przemieszcza się po krótkiej trasie, poruszając przy tym lekko w górę i w dół. W Aqualantis nie zabraknie także sklepików, w których będzie można zaopatrzyć się w pamiątki z tak niecodziennej wyprawy.

Energylandia - to nie koniec rozbudowy parku rozrywki Nowa strefa to nie koniec rozwoju Energylandii, lecz dopiero początek. W przyszłości obiekt ma zajmować obszar aż 200 hektarów. Wśród planów jest między innymi rozbudowa o kolejne krainy tematyczne, a w nich nowe roller coastery. Ponadto pojawi się również wiele innych atrakcji, kryty park wodny, restauracje, a także hotel. Wiemy, że Polacy pokochali roller coastery i coraz częściej sięgają po ten typ rozrywki. Zator już teraz przyciąga miliony gości z całej Europy, którzy poszukują niecodziennego sposobu na spędzenie wolnego czasu. To właśnie dla nas Energylandia dokłada wszelkich starań, żeby pobyt w Parku upłynął nam pod znakiem radości, emocji, niesamowitych przygód i niezapomnianych wrażeń. Wybierzcie się do Zatora i przekonajcie się o tym osobiście. Na pewno nie pożałujecie!

- mówi Kris Kojder, rzecznik prasowy Energylandii.