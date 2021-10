Nowe latarnie w Mszanie Dolnej budzą emocje. Niecodzienny wygląd [ZDJĘCIA]

W trakcie ostatniej sesji Rady Miasta radna Elżbieta Smaga skierowała pytanie do władz Mszany Dolnej, czy te miały w ogóle jakiś wpływ na wygląd słupów oświetleniowych, które znajdują się w pobliżu przejść dla pieszych. Te są barwy żółto-czarnej. - Ludzie się z tego śmieją - skomentowała radna.

Nie zabrakło również komentarza od Przewodniczącego Rady Miejskiej Janusza Matogi, który nie ukrywał, że ma wiele zapytań od mieszkańców w tej sprawie. - Ktoś powiedział mi, że przypomina mu to rogatki z czasów… okupacji - przekazał.

Anna Pękała, burmistrz Mszany Dolnej przyznaje, że z pewnością nie jest to problem, który trawi miasto. - Generalnie uważam, że wygląd tych lamp nie jest rażący. W trakcie sesji mówiłam, że mi nie przeszkadza. Podróżuję trochę po Polsce i ten zestaw kolorystyczny jak najbardziej występuje - skomentowała w rozmowie z „Gazetą Krakowską”. - Chodzi o to, by było bezpieczniej. Być może jest to novum w Mszanie, ale moim zdaniem te lampy nie szpecą miejskich ulic.