Nowe produkty WYCOFANE przez GIS: jajka, parówki i czekoladowe serca. Ostrzeżenia GIS - 25.04.21

W kwietniu br. GIS ostrzegał dotąd m.in. przed spożywaniem kurkumy popularnej marki, jak i przed jedzeniem lodów znanej firmy, które mogą być niebezpieczne dla osób uczulonych na użyte do ich produkcji składniki. Sanepid zaalarmował też, że spożycie przez alergików określonych partii lodów znanej firmy może wywołać negatywne skutki zdrowotne. A ostatnie komunikaty GIS dotyczą parówek, jajek, a także dekoracyjnej posypki - czekoladowych serduszek.

Zapoznaj się z najnowszymi ostrzeżeniami GIS, zobacz daty ważności i pozbądź się szkodliwych produktów.

Przypominamy, że obok ostrzeżeń GIS istotnym źródłem informacji o produktach może być Rejestr produktów niebezpiecznych.

Można go znaleźć na stronie internetowej urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Podstawę do umieszczenia danego wyrobu w Rejestrze produktów niebezpiecznych stanowią decyzje prezesa UOKiK. Jak informuje urząd, wpis do rejestru może mieć charakter czasowy - jego usunięcie jest możliwe na wniosek osoby zainteresowanej, która udowodni, że z rynku zostały wycofane wszystkie egzemplarze produktu stwarzającego zagrożenie lub usunięto jego niezgodności z wymaganiami bezpieczeństwa. Póki produkt widnieje w tym rejestrze, należy go omijać szerokim łukiem.