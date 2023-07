Nowe wyceny piłkarzy Cracovii. Sprawdź, jaka jest aktualna wartość zawodników i całej drużyny "Pasów" w ekstraklasie

Nowe wyceny piłkarzy Cracovii LATO 2023

Z drużyny w lecie 2023 roku odeszło czterech doświadczonych zawodników. To obrońcy Michal Siplak i Kamil Pestka, pomocnik Jewhen Konoplanka i bramkarz Karol Niemczycki. Historia każdego z nich jest inna, łączy ich jedno - wszystkim wygasły kontrakty i Cracovia nie zarobiła na nich ani grosza. Szczególnie znaczące jest to w odniesieniu do Niemczyckiego, który odszedł do zespołu 2. Bundesligi Fortuny Duesseldorf.

Nowej umowy nie zaproponowano młodzieżowemu reprezentantowi Pestce, na czym skorzystał Raków Częstochowa. Dyspozycja tego zawodnika stoi jednak pod znakiem zapytania z uwagi na odniesioną przed rokiem ciężką kontuzję i długą rehabilitację.

Z Konoplanką, który miał być w "Pasach" gwiazdą pierwszej wielkości, rozstano się po półtora roku bez żalu (na razie nie może znaleźć klubu). W Krakowie przestano także wierzyć, że Siplak, mimo swojej solidności, podniesie swój poziom sportowy. Innego zdania byli w Górniku Zabrze, podpisując z 27-letnim Słowakiem umowę na dwa lata.