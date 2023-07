Nowoczesny park wodny przy stawach w Starym Sączu hitem wakacji 2023. Tak wygląda kompleks basenów

Otwarcie parku wodnego w Starym Sączu

Budowa kompleksu wypoczynkowo-rekreacyjnego na starosądeckich stawach to inwestycja oczekiwana od lat. Pierwsza część większego projektu już działa. Na jesień ma ruszyć restauracja z widokiem stawy.

Atrakcje parku wodnego w Starym Sączu

Aquapark wyczekiwany od lat

Choć budowa Centrum Rekreacji z Parkiem Wodnym jest realizowana przez prywatnego przedsiębiorcę, to władze miasta i gminy Stary Sącz także są zainteresowane powodzeniem tej inwestycji, bo całoroczny aquapark z pewnością przyciągnąłby wielu turystów, a to przyczyni się do zwiększenia dochodów gminy.