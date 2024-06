Nowoczesny park wodny przy stawach w Starym Sączu rozpoczyna sezon! To kompleks basenów ze zjeżdżalniami. Wkrótce otwarcie restauracji

Park wodny na stawach w Starym Sączu rozpoczyna sezon

Restauracja z widokiem na stawy oraz sala bankietowa

Wkrótce wystartuje restauracja z wielkim tarasem. Otwarcie zaplanowano końcem czerwca, albo początkiem lipca. Jak udało się nam dowiedzieć "Kuchnia Mistrzów" stawia na różnorodną ofertę z wykorzystaniem lokalnych produktów. Ma być to nowoczesna kuchnia, uwzględniając światowe trendy w gastronomii. Do współpracy zapraszani będą także znani kucharze, który przy współpracy z szefem kuchni będą tworzyć wyszukane dania.

Restauracja ma być całoroczna z niej widoki na stawy oraz zachody słońca są imponujące. Do dyspozycji gości będzie sezonowy taras. W budynku powstały także trzy sale, którą można wynajmować na wesela czy inne uroczystości.

- Miejsce ma być kreatorem pięknych chwil i niezapomnianych doświadczeń, po które gość (nawet ten najbardziej wymagający) będzie chciał wracać. A także obdarowywać go najwyższą jakością w każdej możliwej kategorii. To wszystko sprawi, że miejsce stanie się unikatowe, pożądane i dobrze znane w całej Polsce - mówi nam Gabriela Machlowska z "Kuchni Mistrzów"

To kolejna część większej inwestycji, w odległych planach jest budowa hotelu. Choć budowa Centrum Rekreacji z Parkiem Wodnym jest realizowana przez prywatnego przedsiębiorcę, to władze miasta i gminy Stary Sącz także są zainteresowane powodzeniem tej inwestycji, bo całoroczny obiekt z pewnością przyciągnie wielu turystów, a to przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności gminy.