Nowy odcinek zakopianki zostanie otwarty w listopadzie! Zobaczcie, jaką drogą niedługo pojedziemy [ZDJĘCIA LOTNICZE] 22.11 Aurelia Lupa, Łukasz Bobek

W listopadzie otwarta zostanie kolejna część nowej zakopianki. Chodzi o drugą nitkę drogi krajowej od Lubnia do Naprawy. To w sumie 7,6 km. W Naprawie, w rejonie budowanego tunelu, kierowcy znów będą musieli zjechać na starą zakopianką i nią podróżować do Skomielnej Białej.