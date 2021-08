Nowy Sącz gości najpiękniejszych ludzi świata. Festiwal Piękna 2021 to wielkie wydarzenie [ZDJĘCIA]

Konkurs Miss Supranational odbywa się od 2009 roku i jest organizowany przez World Beauty Association z Panamy. W latach 2014-2018 impreza gościła w Krynicy-Zdroju, a potem na dwa lata przeniosła się do Katowic. Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią trzydniowy festiwal zagości do Nowego Sącza.

Całe wydarzenie odbywać się będzie w oddanym w tym roku do użytku nowym amfiteatrze Parku Strzeleckiego. Teren w ostatnim czasie został poddany rewitalizowacji, a w miejscu starej muszli koncertowej powstał budynek przystosowany do organizacji dużych imprez. Obiekt jest w stanie pomieścić około trzech tysięcy osób na widowni. To między innymi dlatego pojawił się pomysł organizacji tego wydarzenia właśnie w Nowym Sączu.

Organizacja Festiwalu Piękna w mieście była inicjatywą marszałka Witolda Kozłowskiego. Do pomysłu przekonał prezydenta Ludomira Handzla i obaj zapowiedzieli imprezę już podczas otwarcia rewitalizowanego Parku Strzeleckiego z nowym amfiteatrem.