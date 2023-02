Nowy Sącz na starej fotografii. Sprawdzamy, jak wyglądał 100 lat temu, ale na kolorowych zdjęciach [06.02.2023]

Nowy Sącz na starej fotografii. Sprawdzamy, jak wyglądał 100 lat temu, ale na kolorowych zdjęciach!

Dzięki archiwalnym zdjęciom możemy przenieść się w czasie o prawie 100 lat do międzywojennego Nowego Sącza, a także w powojenne już dzieje. Czarno-białe fotografie, choć mają swój urok, nie do końca oddają jednak prawdziwy klimat miasta. Skorzystaliśmy z ciekawego narzędzia, aby pokolorować archiwalne zdjęcia Nowego Sącza. Naszym zdaniem różnica jest kolosalna! Zobaczcie efekty, przechodząc do kolejnych zdjęć w GALERII.