Nowy Sącz. Na wieży sądeckiej bazyliki znaleziono kapsułę czasu. Skrywała cenne pamiątki [ZDJĘCIA]

Andrychów. Inwestycja za grube miliony bublem? Popękały mury, zapadła się ziemia. Nikt nie chce skończyć budowy [ZDJĘCIA] [AKTUALIZACJA]

Urząd Miejski w Andrychowie unieważnił przetarg na prace naprawcze na placu budowy strefy ekonomicznej. Jeśli miasto nie zdąży w porę dokończyć tej inwestycji, to będzie musiało oddać unijną dotację, pozyskaną na ten cel. Przypomnijmy, problemy pojawiły się tu dwa lata temu, gdy pod już, częściowo wybudowaną infrastrukturą strefy zaczęła się osuwać ziemia. - Ta strefa to obraz nędzy i rozpaczy. To jest skandal! To jest afera! Przecież w opinii biegłego, wynajętego z urzędu, cokolwiek byśmy tam zrobili, to może się zawalić! - grzmią radni. [AKTUALIZACJA]