Nowy Sącz. Zaginął 57-letni Adam Cabała. Wyszedł z domu przy ul. Jana Pawła II. Od kilku dni rodzina nie ma z nim kontaktu

- Mężczyzna wyszedł z domu przy ul. Jana Pawła II w Nowym Sączu, 15 czerwca ok. godz. 21 i do chwili obecnej nie powrócił do miejsca zamieszkania oraz nie nawiązał kontaktu z rodziną. -podkom. Justyna Basiaga, Oficer Prasowy KMP w Nowym Sącz