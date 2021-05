Nowy Targ. Którędy pójdzie południowa obwodnica miasta? Drogowcy przygotowali trzy warianty

FLESZ - Zimna wiosna to droższe warzywa

- Podstawowym celem budowy obwodnicy Nowego Targu jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście na drodze krajowej numer 49 (w kierunku Białki Tatrzańskiej i dalej do Jurgowa - przyp. red.), po zjeździe z drogi krajowej nr 47 (tzw. zakopianki) na wschód. Inwestycja ta pozwoli na wyprowadzenie ruchu, często turystycznego na drogę krajową nr 49 w kierunku Białki Tatrzańskiej i granicy ze Słowacją, omijając miasto - mówi Iwona Mikrut z krakowskiego oddziału GDDKiA.

Największym problemem dla projektantów jest włączenie przyszłej obwodnicy do budowanego właśnie węzła drogowego w Nowym Targu, na którym ma się kończyć nowa zakopianka z Rdzawki do stolicy Podhala. Problem wynika z faktu, że w rejonie powstającego węzła jest niewiele wolnego miejsca. Węzeł ten ma się bowiem kończyć pomiędzy marketem Castorama i budowaną Galerią Podhalańską.

- Teraz, na podstawie opracowanych wariantów, wiemy już, że nie będzie to konieczne - mówi Iwona Mikrut.

Wariant 1 wpisuje się niemal całkowicie w korytarz pod drogę, który został wyznaczony w miejscowym planie zagospodarowania. Częściowo ingeruje jednak w obszar „Nowotarskiej Strefy Relaksu”, co skutkowałoby przeniesieniem części wyposażenia i zagospodarowania tego terenu w inne miejsce. W pobliżu rzeki Białego Dunajca wariant przebiega nad początkiem istniejącej kładki dla pieszych. Po przekroczeniu rzeki droga zmierza początkowo w kierunku wschodnim, aby na końcowym odcinku dowiązać się do istniejącego ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 969.

- Na tym odcinku obwodnica krzyżuje się poprzez przejazd z ul. Lotników i przebiega przez tereny przeznaczone na usługi. Dla tego wariantu nie ma możliwości realizacji skrzyżowania w jednym poziomie, z uwagi na istniejącą klasę drogi oraz realizację postulatu, aby nie ograniczać prędkości (co wymusiłaby lokalizacja skrzyżowania). Na odcinku od km 3+200 do końca wariant ten wpisuje się w istniejący pas drogowy drogi krajowej nr 49 (wpisany także w MPZP) - zaznaczają drogowcy.

Wariant 2 prawie w całości omija teren „Nowotarskiej Strefy Relaksu”, co najpewniej nie będzie wymagało jej zmian. Na odcinku przejścia przez rzekę Biały Dunajec planowane jest tak duże oddalenie od istniejącej kładki, że proponowane jest rozwiązanie polegające na zmianie dojść i dojazdów do niej, bez jakiegokolwiek naruszania samego obiektu. Ruch pieszy i rowerowy planowany jest do prowadzenia kładką oraz pod projektowanym obiektem mostowym przy rzece. Wariant ten częściowo wchodzi na tereny przewidziane dla zabudowy usługowej. Obwodnica krzyżuje się bezkolizyjnie z ul. Lotników.