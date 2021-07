Nowy zespół na scenie muzycznej w Brzeszczach. Nazywa się "Garaż", w składzie są emerytowani górnicy. Gra mocnego rocka [ZDJĘCIA]

- W latach 80. między innymi ze Zbyszkiem Maciejczykiem występowaliśmy w zespołach pod różnymi nazwami. Był „Protest”, „Pogotowie sexualne,” czy „Orkiestra spanikowanych dezodorantów”, a graliśmy punk rocka. Z czasem, gdy nie było zbyt wielkich perspektyw, sprzętu, to nasze wspólne granie zaczęło umierać śmiercią naturalną

Co jakiś czas rozmawiali, żeby spróbować jeszcze raz, ale wiadomo każdy miał pracę, obowiązki w domu. Krótko mówiąc, długo nie udawało się. Sytuację zmieniło przejście na emeryturę górniczą. W pięcioosobowym składzie jest trzech emerytowanych górników, którzy mają za sobą blisko 30 lat przepracowanych pod ziemią.

Emerytura to więcej czasu, do tego niezależność finansowa. Wielu wtedy spełnia swoje marzenia o ogródku czy innych spokojniejszych zajęciach. Oni wrócili do muzyki.

- Na przełomie 2016/ 2017 znowu gdzieś spotkaliśmy się ze Zbyszkiem i temat wspólnego grania powrócił. Z czasem zaczęliśmy spotykać u niego w garażu w luźnych składach, graliśmy różne kawałki, głównie covery – mówi Eugeniusz Piotrowicz.

Z czasem zaczęli robić coś swojego. W końcu przyszedł czas na ponowny debiut po ponad 35 latach podczas koncertu w ramach finału WOŚP w Brzeszczach. Potem była festiwal „Soła Blues” w Oświęcimiu. Niedawno skończyli nagrywać debiutancką płytę „Inny świat” składającą się z 10 utworów. Promujący ją singiel „Autokracja” już można posłuchać i zobaczyć w internecie.