O tej zbrodni mieszkańcy długo nie zapomną. Szok i żałoba we wsi Robert Gąsiorek

Mieszkańcy Woli Szczucińskiej na Powiślu Dąbrowskim od kilku dni nie mogą wyjść z szoku po dramacie, jaki rozegrał się w jednym z domów we wsi. Wszystko wskazuje na to, że Monika B. zamordowała swoje kilkuletnie córki, a następnie ich ciała wrzuciła do rozpalonego wcześniej ogniska. Jak mogła to zrobić?