O włos od wypadku na przejeździe kolejowym w Woli Rzędzińskiej. Pociąg przemknął obok samochodu, który zatrzymał się na drugim torze

Samochód na torach przy opuszczonych rogatkach

Dramatyczne sceny rozegrały się w niedzielę (4 lutego) przed południem na przejeździe kolejowym w Woli Rzędzińskiej, na którym automatycznie opuszczane są półrogatki, kiedy nadjeżdża pociąg. O niebezpieczeństwie dodatkowo informują czerwone światła.

- Kierowca forda niestety zignorował ostrzeżenia świetlne i wjechał na tory, jadąc od strony Woli Rzędzińskiej w kierunku ulicy Heleny Marusarz. Zamiast jechać dalej, na widok opuszczających się rogatek zatrzymał się na środku przejazdu i zablokował jeden z torów. Na szczęście pociąg, który nadjechał od strony Tarnowa, poruszał się drugim torem i o centymetry minął zderzak stojącego obok pojazdu – relacjonuje asp. sztab. Paweł Klimek, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.

Maszynista składu pośpiesznego relacji Poznań Główny-Przemyśl na widok samochodu stojącego na przejeździe zaczął wprawdzie awaryjnie hamować, ale nie był w stanie zatrzymać rozpędzonego pociągu. Mijając go wysłał jednak komunikat do dyżurnego ruchu o zagrożeniu na torach. Dzięki temu udało się uprzedzić kolejny pociąg, który jechał z Przemyśla w kierunku Szczecina i zatrzymać go na chwilę na stacji w Woli Rzędzińskiej.