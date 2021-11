Obiad domowej roboty do 15 zł. Konkretne porcje i smak dzieciństwa! Gołąbki, bigos, pierogi, krokiety z małopolskiego e-bazarku [CENY] Redakcja Kraków

Oferty obiadów domowej roboty do 15 zł. Gołąbki, bigos, pierogi i więcej innych potraw można znaleźć na małopolskim e-bazarku. Potrawy przygotowują Koła Gospodyń Wiejskich z Małopolski, a ceny gotowych produktów to np. 70 groszy za sztukę pieroga z kapustą czy 9 zł za półkilogramową porcję łazanek. Przejdź do galerii i zapoznaj się z ofertą małopolskiego e-bazarku.