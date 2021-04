Obiad mięsny. Zobacz, co można zrobić z wieprzowiny wołowiny i drobiu. TOP 10 pomysłów na mięsne dania [PRZEPISY]!

Co na obiad? Często zadajemy sobie to pytanie. Jakie dania obiadowe można przygotować z mięsa, żeby było smacznie? Wołowe czy wieprzowe? A może coś z drobiu? Zobaczcie nasze propozycje.

Mięsne obiady, to coś co kochamy wszyscy. Tradycyjny schabowy, czy mielony, dewolaj lub gulasz – to dania obiadowe, które często pojawiają się na naszych stołach. A jak przełamać nudę i przygotować inne dania z mięsa wieprzowego, wołowego lub drobiu? Zobaczcie TOP 10 przepisów na mięsny obiad! Poniżej znajdziecie TOP 10 obiadów z mięsem w roli głównej: Pulpety w sosie koperkowym z wiosennym kuskusem

Faszerowane pieczarki z cukinią, boczkiem, kurczakiem i serem mozarrela

Wołowina po burgundzku

Pikantna fasolka po bretońsku z karkówką i kminkiem

Pęczak z dynią i grillowanym kurczakiem

Zapiekanka z ziemniakami i klopsami

Maczanka krakowska, czyli prababka hamburgera

Papryka faszerowana kurczakiem

Gęś z warzywami

Roladki schabowe ze szpinakiem i serem żółtym Mięsne pulpety w sosie koperkowym z wiosennym kuskusem [PRZEPIS] Pulpety w sosie koperkowym z wiosennym kuskusem. Fot. Aleksandra Faiks Składniki 600 g mięsa mielonego

czerstwa kajzerka

cebula

jajko

mąka do obtoczenia

pęczek koperku

marchewka

łyżka masła

łyżka mąki

łyżka jogurtu

szklanka bulionu

150 g kuskusu

3 rzodkiewki

czosnek niedźwiedzi

pół opakowania fety

oliwa

przyprawy

Wykonanie

Mięso mielone wymieszać z namoczoną kajzerką, drobno skrojoną cebulką i jajkiem. Doprawić i formować pulpeciki. Obtoczyć je w mące i usmażyć. Kuskus przygotować według przepisu na opakowaniu. Dodać do niego pokrojoną w kostkę rzodkiewkę, czosnek, fetę i oliwę.

Na maśle podsmażyć poszatkowany koperek, dodać startą marchewkę. Po podsmażeniu zalać bulionem i dodać łyżkę jogurtu. Wymieszać, ale nie doprowadzać do wrzenia.

Usmażone pulpety zalać sosem koperkowym i podgrzać. Podawać z kuskusem.

Przepis Aleksandry Faiks

Faszerowane pieczarki z cukinią, boczkiem, kurczakiem i serem mozarrela [PRZEPIS] Faszerowane pieczarki z cukinią, boczkiem, kurczakiem i serem mozarrela. Fot. Joanna Tokarz Składniki na 10 sztuk 10 bardzo dużych pieczarek

1 średnia cukinia

1 filet z kurczaka

1 mała papryka zielona

1 mała papryka czerwona

200 g sera żółtego mozzarella

200 g boczku wędzonego

1 pęczek natki pietruszki

sól, pieprz do smaku

kilka gałązek świeżej bazylii

Wykonanie

Pieczarki myjemy, osuszamy. Odrywamy delikatnie trzonki i ścieramy je wraz z cukinią na dużych oczkach tarki. Paprykę oraz fileta kroimy w drobną kostkę. Całość mieszamy i doprawiamy solą oraz pieprzem.

Główki pieczarek układamy na ruszcie postawionym na dużej formie. Solimy je i napełniamy przygotowanym farszem. Wstawiamy do nagrzanego do 180 stopni piekarnika (góra-dół) i pieczemy około 30 minut.

Po tym czasie pieczarki wyciągamy i posypujemy startym na dużych oczkach boczkiem wymieszanym ze startym serem mozzarella oraz posiekaną pietruszką. Wstawiamy ponownie do piekarnika na około 15 minut. Jeśli mamy możliwość możemy zmniejszyć temperaturę do 150 stopni i ustawić funkcję grilla z termoobiegiem, wówczas czas pieczenia możemy skrócić do około 12 minut. Podajemy na ciepło, posypane posiekaną bazylią.

Przepis Joanny Tokarz, autorki bloga „Kuchnia w czekoladzie”

Wołowina po burgundzku [PRZEPIS] Wołowina po burgundzku. Fot. Stanisław Romek Składniki na dwie porcje 500 g wołowiny - karkówki

100 g boczku wędzonego

2 łyżki oleju rzepakowego

2 łyżki masła

2 marchewki

200 g pieczarek

1 cebula

2 ząbki czosnku

4 szalotki

1 łyżka mąki ziemniaczanej

2 łyżeczki koncentratu pomidorowego

250 ml bulionu wołowego

250 ml czerwonego wytrawnego wina

2 liście laurowe

3 gałązki natki pietruszki

2 gałązki rozmarynu

1 łyżeczka suszonego tymianku

Wykonanie

W garnku rozgrzać 1 łyżkę oleju i podsmażyć na nim boczek pokrojony w kostkę. Gdy boczek się zrumieni, przełożyć go do miseczki. Do wytopionego tłuszczu dodać drugą łyżkę oleju oraz 1 łyżkę masła i podsmażyć z każdej strony wołowinę pokrojoną w kostkę. Gdy wołowina się zrumieni przełożyć ją z garnka do miski.

Następnie podsmażyć drobno pokrojoną cebulę z posiekanym czosnkiem (ok. 5 minut). Dodać marchewkę obraną i pokrojoną w plasterki. Posypać mąką (najlepiej przesianą żeby nie zrobiły się grudki), wymieszać, doprawić solą i pieprzem i smażyć kolejne 5 minut. Teraz wlać bulion i wino, dodać koncentrat pomidorowy i zagotować.

Całość przelać do naczynia żaroodpornego, dodać mięso, boczek, posiekane zioła i wstawić do piekarnika nagrzanego do temperatury 150 stopni i zapiekać przez ok. 1-1,5 godz do miękkości mięsa.

Jeżeli ktoś nie ma naczynia żaroodpornego to można wszystko dusić w garnku pod przykryciem na średnim ogniu. Raz na jakiś czas trzeba przemieszać wołowinę żeby się nie przypaliła, a w razie potrzeby dodać jeszcze trochę bulionu lub wody.

W międzyczasie na patelni na drugiej łyżce masła podsmażyć szalotki (jeżeli są małe podsmażyć w całości natomiast większe przekroić na połówki). Dodać pieczarki - najlepiej kupić jak najmniejsze, aby dodać kapelusze w całości. Jeżeli mamy duże pieczarki to pokroić je na większe kawałki i podsmażyć aż się zarumienią.

Gdy wołowina będzie gotowa, dodać pieczarki z szalotkami, wymieszać i możemy cieszyć się fantastycznym smakiem wołowiny, która najlepiej smakuje ze świeżą bagietką.

Przepis Magdaleny i Stanisława Romków, autorów bloga "Kuchenne wariacje"

Pikantna fasolka po bretońsku z karkówką i kminkiem [PRZEPIS] Pikantna fasolka po bretońsku z karkówką i kminkiem. Fot. Katarzyna Jaworek Składniki 40 dag fasoli "Jaś"

1/2 kg karkówki bez kości

1 litr wody

1 cebula

1 papryka czerwona

2 pomidory

1 łyżka koncentratu pomidorowego

1/2 łyżki kminku

1/2 łyżki papryki ostrej mielonej

2 liście laurowe

4 ziarna ziela angielskiego

1/2 łyżeczki pieprzu cayenne

1 łyżeczka majeranku

1,5 łyżki masła

1,5 łyżki mąki

sól

pieprz

oliwa

Wykonanie

Fasolę oraz mięso przełożyć do garnka. Zalać wodą. Dodać liście laurowe, ziele angielskie, kminek oraz paprykę ostrą mieloną. Gotować na małym ogniu około godziny.

Cebulę pokroić w kostkę i zeszklić na oliwie. Dodać do fasoli. Ugotowane mięso wyjąć, pokroić w kostkę i podsmażyć na oliwie. Dodać z powrotem do fasoli. Paprykę oczyścić z gniazd nasiennych i pokroić w kostkę. Pomidory pokroić w ósemki. Warzywa dodać do fasoli. Gotować około 15 minut.

Z mąki i masła przygotować zasmażkę. Zasmażkę oraz koncentrat pomidorowy dodać do fasoli. Gotować 5 minut. Fasolę doprawić do smaku solą, pieprzem, majerankiem oraz pieprzem cayenne.

Przepis Katarzyny Jaworek, autorki bloga „Tradycyjna kuchnia Kasi”

Pęczak z dynią i grillowanym kurczakiem [PRZEPIS] Pęczak z dynią i grillowanym kurczakiem. Fot. Violetta Grzelka Składniki 200 g kaszy pęczak

250 g dyni, najlepiej piżmowej

ok. 300 g filetu z kurczaka

100 g cieciorki ugotowanej lub z puszki

cebula lub 1/2 pęczka dymki

1-2 ząbki czosnku

łyżka masła klarowanego

garść posiekanego jarmużu lub liści szpinaku

po ok. 1/2 łyżeczki przypraw lub wg uznania, np. sól, pieprz, harrisa lub płatki chilli

dodatkowo świeża zielenina do posypania Wykonanie

Kaszę pęczak ugotować do miękkości w osolonej wodzie. Dynię piżmową umyć, obrać ze skórki, pokroić w kostkę, oprószyć solą i ugotować na parze do miękkości (około 15 minut). Kilka minut przed zakończeniem, razem z dynią ugotować na parze również posiekane i pozbawione twardych części liście jarmużu.

Kurczaka pokroić w kostkę, oprószyć solą i pieprzem, zrumienić lekko na maśle klarowanym.

Kiedy mięso jest gotowe, dodać posiekaną dymkę oraz zmiażdżony czosnek. Dodać cieciorkę, a po kilku chwilach miękką już dynię wraz z jarmużem. Ewentualnie zamiast jarmużu dodać umyte liście szpinaku i całość wymieszać z ugotowaną kaszą. Posypać ulubioną świeżą zieleniną.

Przepis Violetty Grzelki

Zapiekanka z ziemniakami i klopsami [PRZEPIS] Zapiekanka z ziemniakami i klopsami. Fot. Katarzyna Jaworek Składniki 50 dag mięsa mielonego wieprzowego

1 jajko

2 łyżki bułki tartej

60 dag kapusty kiszonej

1 cebula

1 szklanka wody

2 liście laurowe

3 ziarna ziela angielskiego

1,5 łyżeczki kminku

50 dag ziemniaków

oliwa

sól

pieprz Wykonanie

Do mięsa mielonego dodać jajko, bułkę tartą, szczyptę soli i pieprzu. Dokładnie wymieszać. Z masy uformować małe kuleczki. Na rozgrzanej oliwie smażyć klopsy po około 5 minut z każdej strony.

Cebulę pokroić w kostkę i zeszklić na oliwie. Do cebuli dodać kapustę, liście laurowe, ziele angielskie oraz kminek. Wymieszać. Kapustę podlać wodą i dusić na małym ogniu około 30 minut. Doprawić do smaku solą i pieprzem.

Ziemniaki obrać i ugotować do miękkości w osolonej wodzie.

W naczyniu żaroodpornym układać naprzemiennie porcje kapusty, ziemniaków oraz klopsy. Wierzch oprószyć solą i pieprzem. Zapiekać około 30 minut w temperaturze 170 stopni.

Przepis Katarzyny Jaworek, autorki bloga "Tradycyjna kuchnia Kasi"

Maczanka krakowska, czyli prababka hamburgera. Ze schabem i karkówką [PRZEPIS] Maczanka krakowska, czyli prababka hamburgera. Ze schabem i karkówką. Fot. Paulina Nosek Składniki 4 plastry schabu

4 plastry karkówki

2 duże, białe cebule

2 łyżki klarowanego masła

4 łyżki mąki pełnoziarnistej

1,5 łyżeczki kminku

świeżo mielony pieprz i sól

400 ml śmietanki 30 proc.

600 ml rosołu

4 bułki z kminkiem

Wykonanie

Mięso doprawić świeżo zmielonym pieprzem, solą i kminkiem. Odstawić do lodówki na dwanaście godzin, najlepiej w zamkniętym lub ofoliowanym pojemniku. Następnego dnia rozgrzać na patelni masło klarowane, mięso obtoczyć w mące i usmażyć na złoty kolor. Następnie przełożyć kawałki do garnka, zalać rosołem oraz śmietanką i gotować przez godzinę na średnim ogniu.

Na patelni, na której smażyliśmy mięso, podsmażyć pokrojoną w piórka cebulę z łyżką miodu. Dodać odrobinę kminku i doprawić solą. Podawać w przekrojonej na pół bułce, z dwoma kawałkami mięsa i cebulą. Obficie polać sosem.

Przepis Pauliny Nosek

Papryka faszerowana kurczakiem [PRZEPIS] Papryka faszerowana kurczakiem. Fot. KGW z Konaszówki Składniki 4 papryki

300 g piersi z kurczaka

10 dag startej mozzarelli

100 g żółtego sera

250 g pomidorów

sól, pieprz

2 ząbki czosnku

pół puszki kukurydzy

olej do smażenia Wykonanie

Pierś kurczaka pokroić w drobną kostkę. Mięso oprószyć solą i krótko obsmażyć na patelni, aby tylko zmieniło kolor. Mozzarellę osączyć z zalewy i pokroić w drobną kostkę, 4 plasterki zostawić na wierzch. Pomidory i ser żółty również pokroić w kostkę. Jeśli przeszkadzają nam skórki z pomidorów, można je przed pokrojeniem sparzyć i obrać. Usmażonego kurczaka i pokrojone składniki przełożyć do miski i wymieszać, lekko posolić do smaku. Gotowy farsz odstawić.

Papryki przekroić wzdłuż, wydrążyć nasiona. Połówki papryki nadziać przygotowanym farszem. Na wierzchu ułożyć pokrojoną w paski mozzarellę, którą wcześniej odłożyliśmy. Nadziane papryki ułożyć w naczyniu żaroodpornym. Podlać szklanką wody lub bulionu. Wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i zapiekać około 30 minut.

Przepis Koła Gospodyń Wiejskich Konaszówka

Gęś z warzywami [PRZEPIS] Gęś z warzywami. Prosta i pyszna. Fot. KGW z Konaszówki Składniki 2 filety z gęsi

1 łyżka masła

szklanka bulionu warzywnego

100 ml ciemnego piwa

tymianek

4 marchewki

cebula

200 g pieczarek

2 łyżki oleju

sól, pieprz Wykonanie

Filety natrzeć solą pieprzem i tymiankiem. Odstawić na 30 minut. Na patelni rozpuścić klarowane masło, położyć na nim filety skórką do dołu i smażyć około 5 minut. Obrócić je i smażyć jeszcze 3 minuty. Mięso przełożyć do żaroodpornego naczynia, podlewać bulionem podgrzanym z piwem. Piec około 60 minut w temperaturze 200 stopni. Marchewkę pokroić w słupki. Pieczarki pokroić na plasterki, cebulę w kostkę. Na patelni rozgrzać olej i zeszklić cebulkę. Dodać pieczarki i marchewkę, chwilę

smażyć. Warzywa skropić wodą i dusić 10 minut. Przyprawić. Podawać z pokrojonym na plastry filetem z gęsi.

Przepis Koła Gospodyń Wiejskich z Konaszówki

Roladki schabowe ze szpinakiem i serem żółtym [PRZEPIS] Roladki schabowe ze szpinakiem i serem żółtym. Fot. archiwum Składniki schab bez kości (4 kotlety)

garść świeżego szpinaku

8 plasterków sera żółtego Gouda MSM Mońki

sól i pieprz do smaku

1 łyżka oleju Składniki na sos 100 g śmietankowego serka topionego

250 ml śmietanki słodkiej 18%

garść świeżych ziół: koper, natka, szczypior, bazylia, rozmaryn

sól i pieprz do smaku

Wykonanie

Serek rozpuścić w śmietanie, podgrzewając i często mieszając. Dodać posiekane zioła i doprawić do smaku. Kotlety cienko rozbić, doprawić solą i pieprzem, na każdy położyć liście szpinaku i po dwa plasterki sera. Zawinąć jak gołąbki, spiąć wykałaczkami i obsmażyć na oleju na złoty kolor. Następnie podlać szklanką wody i poddusić do miękkości (ok. 10 minut).

Przed podaniem rozkroić i polać sosem.

Przepis Roberta Muzyczki

