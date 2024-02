Obwodnica Oświęcimia do drogi ekspresowej S1. Tak wygląda przyszła trasa po 15 miesiącach inwestycji. Zdjęcia i film z powietrza Bogusław Kwiecień

Mija 15 miesiąc budowy obwodnicy Oświęcimia do drogi S1. Trasa nabiera kształtów jak na odcinku, gdzie powstaje przeprawa nad Sołą GDDKiA Zobacz galerię (19 zdjęć)

Na budowie obwodnicy Oświęcimia do drogi ekspresowej S1 drogowcy korzystają z łagodnej zimy. Tam, gdzie jest to możliwe, trwają roboty i widać efekty, co pokazują zdjęcia i film z powietrza z udostępnione przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.