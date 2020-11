Octy smakowe, jakich nie znacie: malina, mirabelka i orzech włoski. Do czego użyć octów smakowych? [PRZEPISY]

Octy smakowe. Na rynku możemy spotkać różnego rodzaju aromatyzowane octy smakowe, z których każdy ma inny smak, zapach

i nadaje się do różnych potraw.

Octy smakowe: octowo-owocowy zawrót głowy

Kruche listki rzymskiej sałaty czy szpinaku skropione octem są doskonałym dodatkiem do wielu dań. Do przyrządzenia takiej przekąski warto jednak wykorzystać nieco inny ocet, niż popularny spirytusowy, który jest mocny w smaku.

Ocet Mirabelka – to ocet o delikatnym smaku dojrzałej mirabelki stworzony, by zdobić najlepsze sałatki, wykwintne desery oraz świeże owoce. Idealnie pasuje również jako dodatek do koziego sera.

Ocet Malina – smak dojrzałych malin sprawia, że ten łagodny i aromatyczny ocet idealnie komponuje się z owocami i zielonymi sałatkami. Jego delikatny aromat sprawi, że nie będziemy mogli oprzeć się jego magii.

Ocet Orzech Włoski – niesamowite połączenie delikatnego octu z orzechem włoskim tworzy ten uwodzicielski smak, który z pewnością przełamie rutynę w każdej kuchni. Jest idealnym dodatkiem do świeżych owoców i zielonych sałatek. Z powodzeniem sprawdzi się również jako dodatek do zup i sosów.



Przedstawiamy garść inspiracji na smakowite dania z wykorzystaniem tych niecodziennych octów.

Tarator, czyli bułgarski chłodnik z orzechami włoskimi.

Składniki: