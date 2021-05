Od dawna nie było tylu imprez. Weekend w Małopolsce bogaty w wydarzenia. Sprawdź, co będzie się działo.

Tłumy spragnionej rozrywki ludzi pojawiły się w piątek (21 maja) na wielkim otwarciu sezonu w Parku Rozrywki Energylandia w Zatorze. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali Minister Olga Ewa Semeniuk, reprezentująca Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, a także Rafał Szlachta - Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej oraz Łukasz Kmita, Wojewoda Małopolski. Słynny nie tylko w Polsce park rozrywki czynny będzie codziennie od godz. 10 do 18, a od 26 czerwca godziny pracy zostaną wydłużone do 20.

Także krakowskie teatry otwierają się dla publiczności. Nawet jeśli nie na wszystkie jeszcze spektakle zapraszają na widownię, to przynajmniej połowa z nich zostanie zagrana na żywo. W Narodowym Starym Teatrze w Krakowie będzie to m.in. sztuka w reżyserii Mikołaja Grabowskiego „Kochana Wisełko, Najdroższy Zbyszku” w reżyserii Mikołaja Grabowskiego. Spektakl ten, jak również „Chaos pierwszego poziomu” Mateusza Pakuły zostaną zagrane na dwóch scenach NST w sobotę i niedzielę. Online natomiast na platformie vod Starego Teatru będzie można zobaczyć spektakl „Słowacki umiera” w reż. Radka Stępnia.

Hype Park przy ulicy Kamiennej to nowe miejsce na kulturalnej mapie Krakowa. To ogromna, w większości otwarta przestrzeń, gdzie mają się odbywać koncerty, wydarzenia kulturalne i artystyczne, a także targi. Za nową miejscówkę odpowiadają m.in. ludzie prowadzący popularny klub Fabryka na Zabłociu.

Jeśli maj, to koniecznie Majówka w Regietowie. Koniarze przyjeżdżają, by wziąć udział w ścieżce huculskiej, wymienić się hodowlanymi doświadczeniami, pogadać o zawodach. Nie brak jednak takich, którzy po prostu chcą pobyć na łonie natury, blisko pięknych zwierząt. W tym roku organizatorzy postanowili, że nie będzie jednak występów na regietowskiej scenie.

Wszystkie bilety na otwarcie trasy multimedialnej zostały wyprzedane w trzy dni. To pokazuje, że olkuskie podziemia cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Do teraz skrywały one tajemnicę, pobudzając wyobraźnię mieszkańców oraz turystów odwiedzających Olkusz. Jestem przekonany, że dzisiejsze historyczne otwarcie sprawi, że Olkusz stanie się mocnym punktem na mapie turystycznej Małopolski

Ta weekendowa impreza to zarazem Specjalistyczna Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych pod nazwą Majówka w Regietowie oraz kwalifikacje do IV Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej.

Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa na nowosądeckim rynku znów będzie można korzystać z letnich ogródków. Ze względu na prace archeologiczne prowadzone w centrum miasta piętrowa konstrukcja zlokalizowana została za ratuszem. Co ciekawe, będą miały dwa poziomy, by zmieściło się tam więcej ludzi.

W sumie do przejechania będzie około 26 kilometrów. Start rajdu odbędzie się o godzinie 9 – jak zawsze – przed Spółdzielnią Mieszkaniową na Osiedlu Kopernika 10 w Wadowicach, półmetek ok. godz. 11 jest w Centrum Rekreacji – Smażalni Ryb w Rokowie (14 km od Wadowic). Meta – Stadion MKS Skawa (ok. godz. 14-14:30). W programie przewidziano zabawy, konkurencje sportowe, degustację ryb, posiłek.

Na trasie między Wadowicami a Andrychowem ponownie otwiera się centrum rozrywki, jakim jest Inwałd Park. W weekend 21 - 23.05. otwarty on będzie od godz.10 do 18.

Tarnów

Do otwarcia przygotowane jest już kino Marzenie w Tarnowie i kino Millennium w Centrum Sztuki Moście. Zgodnie z rządowymi wytycznymi od piątku (21 maja) widzowie mogą wrócić do kin. Na uruchomienie multipleksu Cinema 3D w Galerii Tarnovia będzie trzeba poczekać tydzień dłużej. Do piątkowego otwarcia przygotowane jest już najstarsze kino w mieście - "Marzenie". Do dyspozycji widzów będzie 150 miejsc na widowni, czyli połowa foteli dostępnych na sali.

Do piątkowego otwarcia szykuje się także kino Millennium w Centrum Sztuki Moście a na otwarcie nowoczesnego multipleksu Cinema 3D w Galerii Tarnovia trzeba poczekać do 28 maja.