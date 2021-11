Ogród Botaniczny zachwyca nawet w listopadzie. Zobacz [ZDJĘCIA] KAJ

14 listopada trwa Dzień Otwarty Muzeów Krakowskich, w ramach którego większość instytucji jest otwarta dla zwiedzających za darmo lub symboliczne kwoty. Do akcji włączył się również Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego. W niedzielę za złotówkę można w nim zwiedzić kolekcje zewnętrzne, szklarnie i Muzeum Ogrodu. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz, jak to miejsce zachwyca.