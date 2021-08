Okocim. Ciągnik z dwiema przyczepami przewrócił się na drogę, 8-letnie dziecko trafiło do szpitala śmigłowcem LPR, 3.08.2021 [ZDJĘCIA]

FLESZ - Migrena to nie wyrok

Okocim. Wypadek z udziałem ciągnika z dwiema przyczepami, ranny 8-latek, 3.08.2021

Do zdarzenia doszło ok. godz. 10.30 we wtorek 3.08.2021 na skrzyżowaniu ulic Browarnej i Okocimskiej. Z relacji policjantów wynika, że ciągnik z dwiema w pełni załadowanymi przyczepami, zjeżdżający z ulicy Browarnej w kierunku Okocimskiej, uległ przewróceniu.

Kierowcą ciągnika był 16-latek (posiadał uprawnienia do kierowania pojazdem), a pasażerem 8-letni chłopiec. Dziecko zostało zabrane do szpitala karetką, a stamtąd śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Na miejscu pracuje policja, która ustala okoliczności wypadku.