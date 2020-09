Ola Nowak, instagrameka-milionerka z Nowego Sącza na liście Forbesa z Lewandowskimi [ZDJĘCIA]

Jak dostać 300 zł na szkolne zakupy jeszcze we wrześniu

Złożenie wniosku o 300 zł wyprawki dla ucznia (Dobry Start) w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 ...