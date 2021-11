Olbrzymy z psiego świata. Psy tej rasy są GIGANTYCZNE [ZDJĘCIA] 16.11.2021

Rekordzistą jest dog niemiecki o imieniu Zeus (zmarł we wrześniu 2014 roku, w wieku 5 lat), który mierzył 111,8 cm od łapy do ramienia. Zeus ważył 75 kg i co dwa tygodnie pochłaniał ponad 13-kilogramową pakę karmy. Najwyższym żyjącym psem tej rasy jest Freddy - mierzący 103,5 cm.

Zeus - pies, który był najwyższy na świecie.

Dogi są psami bardzo przyjaznymi i mocno przywiązują się do właściciela, lubią dzieci. Wobec innych zwierząt domowych są tolerancyjne, pod warunkiem, że są od wczesnych lat przyuczane do ich obecności. Dogi niemieckie są powściągliwe i ostrożne wobec obcych.