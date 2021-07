Olkusz. DK 94 zablokowana. Śmiertelne potrącenie na przejściu dla pieszych. Świadkowie: kierowca uciekł z miejsca zdarzenia Bogumił Storch

W środę ok. godz.15 w Olkuszu na drodze wojewódzkiej nr 94 potrącony został pieszy. Droga jest zablokowana. Zdarzenie miało miejsce na pasach. Ratownicy walczyli o życie poszkodowanego, był reanimowany. Ok 16.20, nieoficjalnie, poinformowano, że zmarł. Według świadków zdarzenia kierowca odjechał z miejsca wypadku nie udzielając jej pomocy. Policjantom udało się go zatrzymać.