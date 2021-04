OMBRE na paznokciach: jasne czy ciemne, a może kolorowe? Modne paznokcie ombre czerwone, niebieskie, różowe. Zobacz inspiracje! 23.04 OPRAC.: esz

Paznokcie ombre to hit od wielu sezonów. Ten sposób stylizacji zawsze wygląda efektownie i sprawdza się w wielu wariantach kolorystycznych. Jest to doskonałe rozwiązanie jeśli masz już dość jednolitych kolorów i wzorków na paznokciach. Przygotowaliśmy TOP 20 inspiracji na paznokcie ombre w różnych kolorach: czerwonym, różowym, niebieskim, czarnym i nie tylko. Zobacz co jest modne wśród użytkowniczek PINTERESTA