Oryginalne życzenia na Dzień Ojca. Spraw mu radość, składając piękne życzenia [SMS, Messenger, WhatsApp, laurka] 1.06

Życzenia na Dzień Ojca

Dziś dzień ojca Drogi Tato.

Co Ty dzisiaj powiesz na to?

Ślę Ci szczere me życzenia.

Czy w twym życiu to coś zmienia?

Mam nadzieję, że się cieszysz

i że dzisiaj się nie spieszysz.

Bo to święto jest dla Ciebie,

byś urządził je dla siebie.

Dziękuję za to wszystko,

czym dobroć jest na ziemi,

że Jesteś najważniejszy, że tego nikt nie zmieni,

że jeden dzień najpiękniej w mym sercu jaśnieć musi:

dla jednych to Dzień Ojca, a dla mnie Dzień Tatusia.

Najserdeczniejsze przyjmij życzenia

zamiarów i marzeń spełnienia,

w działaniu i w pracy- sukcesu.

Niech szczęście pilnuje Twojego adresu,

jak wierny cień trwa obok stale,

niech sprzyja Ci wytrwale!

Tatusiowi Drogiemu

Zawsze uśmiechniętemu

Dużo życzymy radości

I dni pełnych miłości

Szczęściem wypełnionych chwil

A do pracy...

...dużo sił!