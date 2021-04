Osiedle Żubr pod Krakowem. Domy-widmo to symbol jednego z największych oszustw deweloperskich [ZDJĘCIA] 23.04.2021

Budowa osiedla pod Niepołomicami ruszyła w 2007 roku. Domy wybudowano do stanu surowego, ale nigdy ich nie ukończono i od ponad 10 lat są ponurym symbolem oszustwa, którego ofiarą padło ok. 200 osób, które straciły razem 20 mln zł.

Choć sąd nakazał naprawienie wyrządzonych szkód, to firma Holendrów upadła i była niewypłacalna. Niedoszli właściciele domów nie odzyskali swoich pieniędzy. Właścicielem terenu był bank. Domy próbowano sprzedać. W 2017 roku były wystawione na sprzedaż za 17 mln zł. To dużo, zważywszy na to, że osiedle stało się ruiną, a budynki nadawały się to rozbiórki, a nie do wykończenia i zamieszkania. Teraz właścicielami terenu i domów jest podobno przedsiębiorstwo z Krakowa.