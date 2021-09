Ostrów koło Tarnowa. Wezbrany Dunajec torpeduje szybką odbudowy mostu. Ekipa budowlana ze sprzętem się ewakuowała [ZDJĘCIA] Paweł Chwał

Prace przy budowie mostu na Dunajcu trzeba było przerwać po tym, jak nadeszła wysoka woda. Zalane zostały odbudowanywe filary, drogi dojazdowe i zgromadzony materiał oraz część sprzętu Paweł Chwał Zobacz galerię (14 zdjęć)

Wykonawca, który odbudowuje most na Dunajcu w Ostrowie koło Tarnowa, przerwał prace. Powodem było gwałtowne podniesienie się poziomu wody w rzece, która zniszczyła część infrastruktury. Wszystko wskazuje na to, że planowany termin oddania przeprawy do użytku opóźni się.