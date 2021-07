Ostrzeżenie przed intensywnymi opadami deszczu i burzami z gradem w Krakowie i Małopolsce

Piątek to kolejny bardzo gorący dzień, temperatura powietrza przekracza w Krakowie 30 st. C. W godzinach popołudniowych nad całą Małopolską mogą przejść burze, którym miejscami będą towarzyszyć intensywne opady deszczu od 40 mm do 60 mm oraz porywy wiatru sięgające 100 km/h. Miejscami może również spaść grad o średnicy do 5 cm.

Istnieje duże ryzyko podtopień, uszkodzeń dróg, budynków, samochodów i sieci energetycznej.

Ostrzeżenie przed burzami z gradem dotyczy szczególnie powiatów:

bocheńskiego

brzeskiego

chrzanowskiego

dąbrowskiego

gorlickiego

krakowskiego

Krakowa

limanowskiego

miechowskiego

myślenickiego

nowosądeckiego

nowotarskiego

Nowego Sącza

olkuskiego

proszowickiego

suskiego

tarnowskiego

Tarnowa

tatrzańskiego

wadowickiego

wielickiego

Burze, które ostatniej doby przeszły nad Polską, m.in. przez województwo łódzkie, Wrocław i Dolny Śląsk, powalały drzewa, zrywały dachy oraz powodowały pożary i podtopienia.