Ostrzeżenie przed upałami i burzami w Małopolsce. Do piątku będzie gorąco

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał na 8 lipca ostrzeżenie 2. stopnia przed upałami, które wystąpią na terenie Małopolski oraz ostrzeżenie przed burzami z opadami deszczu oraz gradu. Burze mogą zagrzmieć szczególnie na południu naszego województwa w paśmie od Suchej Beskidzkiej poprzez Rabkę Zdrój, Gorlice po Nowy Targ, Zakopane i Krynicę-Zdrój.

Ostrzeżenie Regionalnego Systemu Ostrzegania przed burzami z gradem obowiązuje dla powiatów:

limanowskiego

myślenickiego

nowosądeckiego

nowotarskiego

Nowego Sącza

oświęcimskiego

suskiego

tatrzańskiego

wadowickiego.

Burzom mogą towarzyszyć opady gradu i deszczu od 30 do 40 mm, lokalnie do 60 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h.

Według prognoz, w piątek 9 lipca burze spodziewane są już na terenie całej Małopolski.