Osuwisko w Grybowie. Zabytkowy dwór Hoschów stoi nad przepaścią. Potrzeba od 5–7 mln zł [ZDJĘCIA]

Po uszkodzeniu wspomnianego muru, sprawę zgłoszono do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Ten wydał decyzję zakazującą dalszego korzystania z budynku, w którym mieściły się biura Caritasu. Budynek w tej części do dzisiaj stoi pusty. Grybowski Caritas na prace związane z wykonaniem odpowiednich zabezpieczeń nakazanych przez Nadzór Budowlany oraz projekt budowy wydał już niemal 700 tys zł a to dopiero początek wydatków.

– Upływ czasu robi swoje. Taki kiedyś murowano, że nie zawracano sobie głowy zaprawą, odpowiednim spoiwem. 200 lat temu nikt nie myślał o żelbetowych konstrukcjach. Swoje robią też drgania od mostu kolejowego, mostu przez rzekę i drogi krajowej. Jak wiadomo przez centrum Grybow przejeżdża dziennie choćby wiele ciężarówek – przyznaje w rozmowie z „Gazetą Krakowską” ks Paweł Bobrowski, kierownik grybowskiego Caritasu.