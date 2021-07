Oświęcim, Chrzanów, Wadowice, Olkusz. Latają jak małe odrzutowce. Inwazja chrabąszczy - guniak czerwczyk. ZDJĘCIA

Chrabąszcz guniak czerwczyk zwykle pojawia się w czerwcu. W tym roku, przez zimną wiosnę, wylęgły właśnie teraz (lipiec). Jest aktywny w godzinach wieczornych, w pobliżu drzew, na których zamieszkuje. Latając potrafi uderzyć w człowieka i to dość boleśnie, bo to sporych rozmiarów owad. Ma ok. od 1,5 cm do dwóch i masywne ciałko. Dość szybko lata.

Zanim guniak dojrzeje, przez 2-3 lata przebywa w glebie, gdzie z pędraka przeobraża się w chrabąszcza. Obecnie trwa okres godowy owadów.

Często zdarza się, że: