Oświęcim. Grupa Synthos przejmuje zakłady produkcji kauczuku w Niemczech. Transakcja ma opiewać na prawie pół miliarda dolarów!

W Synthosie podkreślają, że dzięki tej transakcji spółka wkroczy na nowy rynek oraz poszerzy zasięg działalności. Umożliwi przy tym wykorzystanie całej gamy zaawansowanych technologicznie kauczuków wykorzystywanych do produkcji opon o niskich oporach toczenia, w tym oponach do samochodów elektrycznych.

Transakcja Synthosu z firmą Trinseo ma zostać sfinalizowana do końca 2021 roku. Przewiduje przejęcie działalności zakładów produkcji kauczuku syntetycznego w Schkopau, obejmującej część produkcyjną, jak i zaplecze badawczo-rozwojowe.

Synthos z kolei szacuje, że po sfinalizowaniu przejęcia zakład produkcyjny w Schkopau będzie osiągać wynik na poziomie co najmniej 50 - 60 milionów euro rocznie. Do tego w związku ze wzrostem oferty sprzedaży i lepszemu wykorzystaniu zdolności produkcyjnych liczy dodatkowy zysk powyżej 20 mln euro.

Przejęcie zakładu w Schkopau to kolejna inwestycja zagraniczna chemicznego potentata z siedzibą w Oświęcimiu. W 2007 roku jeszcze jako Firma Chemiczna Dwory kupiła fabrykę chemiczną w Kralupach w Czechach. Z kolei w 2016 r. Synthos S.A. sfinalizował transakcję zakupu Ineos Styrenics, przejmując tym samym trzy zakłady produkujące polistyren do spieniania we Francji i Holandii.

Głównym udziałowcem Synthosu jest Michał Sołowow, według ostatnich notowań Forbes, najbogatszy Polak z majątkiem szacowanym na przeszło 15 mld zł.