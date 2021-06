Oświęcim. Kontrowersje na Małopolskiej Uczelni Państwowej. Co zrobiła wykładowczyni?

NOWE Cztery przedszkola w nowych odsłonach działają już oficjalnie. Wstęgi zostały przecięte

Takie uroczystości jak ta w gminie Biecz świadczą dobitnie, że w końcu wracamy do przed pandemicznej normalności. Jeszcze kilka tygodni temu wydawało się, że spotkania po to, by uroczyście oddać coś do użytku nie będą możliwe. Samorządowcom i politykom zdecydowanie brakowało tego przecinania wstęg i dumnego spoglądania na dawno zakończone prace, bo zjawiła się ich w gminie Biecz spora grupa. Teraz już jest pewne, że zakończyła się rozbudowa placówek szkolnych i przedszkolnych w Libuszy, Racławicach, Rożnowicach i Strzeszynie.