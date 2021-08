Oświęcim. Kosztem ponad 6 mln zł powstały przewiązki łączące budynki Szpitala Powiatowego. Uroczyste otwarcie 27 sierpnia 2021 [ZDJĘCIA]

Koniec z przewożeniem pacjentów w wózkach inwalidzkich czy karetkami

Pomysł budowy przewiązek łączących budynki Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu pojawił się w 2011 r. Pięć lat później pojawił się projekt, który ostatecznie nieco zmodyfikowano i mając gwarancję finansowania, budowa ruszyła.

- Walor użytkowy nie do przecenienia

– mówi Edward Piechulek, dyrektor Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu. - Przez lata, czy to deszcz, czy śnieg czy upał, pielęgniarki przechodziły z pacjentami, czy przewoziły je na wózkach inwalidzkich na badania, od budynku do budynku. To oczywiście wiązało się z zagrożeniem złapania infekcji przez pacjentów, ale i personel. W poważniejszych przypadkach korzystaliśmy z usług firmy Vanmed, aby przewieźć pacjentów karetką 100 - 200 m do drugiego budynku. Teraz transport będzie odbywał się w komfortowych warunkach szerokimi i bezpiecznymi przewiązkami – dodaje.