Oświęcim. Mieszkańcy os. Pileckiego mają dość turystów i żołnierzy, którzy zakłócają im spokój, rozjeżdżają trawniki i parkują pod oknami

Mieszkańcy nie są zadowoleni z sąsiedztwa Państwowego Muzeum i jednostki wojskowej

Jak przekonuje, dochodziło do sytuacji, że żołnierze urządzali sobie wyścigi do bramy, trąbili by ochrona otworzyła bramę, zdarzało się, że ktoś został potrącony, bo kierowca „zagalopował się” chodnikiem w poszukiwaniu dojazdu do Miejsca Pamięci. Nagminnie łamią przepisy kurierzy i kierowcy busów. Ci ostatni urządzili sobie nawet wychodek w osiedlowych krzakach.