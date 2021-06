Oświęcim. Milena Szczęśniak bardzo cierpi. Potrzebuje naszej pomocy i kosztownej operacji. Trwa zbiórka pieniędzy [ZDJĘCIA]

Historia Milenki Szczęśniak z Oświęcimia

Milenka była wyczekiwanym dzieckiem. Ciąża i poród przebiegały idealnie. Wreszcie nadszedł dzień narodzin – szybki i bez powikłań. Urodziła się zdrowa nic nie wskazywało, że to się zmieni.

- Lekarze mówili, że maleńka śliczna i zdrowa jak „rybka”

- wspomina Lidia Szczęśniak, mama Milenki. - Byliśmy tacy szczęśliwi starszy syn Michał miał już 5 lat i również oszalał na punkcie siostry. Do szóstego miesiąca cieszyliśmy się z maleńkiej, zdrowej córeczki, nie spodziewając się, że spotka ją tak okrutny los – dodaje.

Nagle dziewczynka dostała napadów padaczkowych tak nietypowych, że nawet pediatra nie rozpoznał prawdziwej istoty sprawy. Dopiero neurolog skierował Milusię do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Katowicach. Tam po wykonaniu różnych badań zdiagnozowano małogłowie, ustalono leczenie przeciw padaczkowe i wypisano do domu z zalecaniem intensywnej rehabilitacji. Niestety okazało się, że dziewczynka jest jedynym dzieckiem w Polsce, u którego zdiagnozowano deficyt syntetazy asparaginowej, co w wielkim uproszczeniu oznacza chorobę metaboliczną, brak aminokwasów, które metabolizują białka.