Oświęcim. Pijany kierowca autobusu przewoził 30 dzieci do szkoły. Jak walczyć z kierowcami pod wpływem alkoholu lub narkotyków? Monika Pawłowska

51-letni kierowca MZK w Oświęcimiu Grzegorz M., wsiadł za kierownicę szkolnego autobusu mając 1,6 promila alkoholu.

Pijany kierowca to prosta droga do tragedii, w której mogą zginąć lub stracić zdrowie podróżujący samochodem, ale i inni użytkownicy ruchu. Pijany, albo też pod wpływem narkotyków kierowca autobusu, zwiększa ryzyko tragedii, wręcz katastrofy w ruchu lądowym, bo mogą zginąć dziesiątki osób. Kierowca komunikacji publicznej/miejskiej, to człowiek, który odpowiada za zdrowie i życie pasażerów. Jego zadaniem jest bezpieczne, zgodnie z wszelkimi zasadami, prowadzenie pojazdu. Czy tak jest zawsze? Jak pokazują choćby tylko ostatnie dni, niestety nie.