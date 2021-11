Oświęcim. Po raz siódmy hokejowy mecz artystów HRAP i przyjaciół MOWP. Nie może Was zabraknąć 13 listopada na oświęcimskim lodowisku

Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE [przycisk]g[/przycisk]

Rozmowa z Moniką Bartosz, prezes Fundacji Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy.

- Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa, znowu będziemy mogli uczestniczyć w wielkim wydarzeniu, będącym znakiem rozpoznawczym MOWP.

Rzeczywiście, to flagowa inicjatywa Fundacji Małej Orkiestry Wielkiej Pomocy (MOWP), absolutnie wyjątkowa pod wielkimi względami. To przede wszystkim rywalizacja sportowa w szczytnym celu, dla jednego z naszych podopiecznych, choć zdarzały się mecze dla piątki, a nawet szóstki naszych podopiecznych. Teraz wracamy do „korzeni”, nie rozdrabniając się chcemy pomóc jednemu dziecku. To Milenka Szczęśniak z Bobrka.