Oświęcim. Ponad 50 tys. zł dla Milenki Szczęśniak przyniósł 7. Wielki Mecz Charytatywny. Kije skrzyżowali artyści HRAP i wolontariusze MOWP Monika Pawłowska

Remisem zakończył się rozegrany w sobotę (13 listopada 2021 r.) 7. Wielki Charytatywny Mecz Hokejowy. Na lodowej tafli w Oświęcimiu kije skrzyżowali artyści z HRAP i wolontariusze MOWP. Nie zawiedli i oświęcimianie. Na operację i dalsze leczenie Milenki Szczęśniak zebrano ponad 50 tys. zł. Monika Pawłowska Zobacz galerię (198 zdjęć)

Wynikiem 5:5 zakończył się rozegrany w sobotę (13 listopada 2021 r.) 7. Wielki Charytatywny Mecz Hokejowy. Na lodowej tafli w Oświęcimiu zmierzyły się dwie drużyny, w skład których weszli przyjaciele Małej Orkiestry Wielkiej Pomocy i gwiazdy z pierwszych stron gazet, czyli Hokejowa Reprezentacja Artystów Polskich (HRAP). Sportowe wydarzenie dedykowane chorej Milence Szczęśniak z Bobrka, przyniosło ponad 50 tys. zł i z pewnością nie jest to ostateczna kwota. Wciąż trwa liczenie pieniędzy z pozostałych licytacji. Wielkie wydarzenie charytatywno-sportowe odbyło się pod patronatem „Gazeta Krakowskiej”. Zobaczcie, co tam się działo. Zapraszamy do naszej galerii. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE [przycisk]g[/przycisk]