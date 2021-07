Oświęcim. Strajk personelu niemedycznego przed oświęcimskim szpitalem. Do dziś nie mają obiecanych przez premiera 5 tys. zł [ZDJĘCIA] Monika Pawłowska

Szpital, to nie tylko personel medyczny - lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni. Szpital, to również personel niemedyczny, m.in. salowe, pracownicy transportu medycznego. Wszyscy już drugi rok toczą nieustającą "wojnę" o zdrowie pacjentów w warunkach wysokiego ryzyka spowodowanego epidemią covid-19. Część z nich doczekała się podwyżek wynagrodzeń i dodatków covidowych. To przelało czarę goryczy, tych co zostali pominięci. Rozpoczęły się strajki i pisanie listów do rządzących. W odpowiedzi premier Mateusz Morawiecki w maju zakomunikował, że personel niemedyczny otrzyma jednorazowo finansowy dodatek w wysokości 5 tys. zł. Pracownicy Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu, zatrudnieni przez firmę Impel, nie dostali pieniędzy do dziś. Dlatego w środę (21 lipca 2021 r.) wyszli z pracy i strajkowali przez godzinę.