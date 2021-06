Oto 4 najbardziej niewierne znaki zodiaku. Kochają intensywnie, ale krótko. Związek z nimi to emocjonalny roller coaster! [HOROSKOP]

NOWE Kraków. Wybrzuszyła się nawet ulica Sławkowska. Jak zrobi się cieplej wybuchnie wulkan na rynku?

Do wybrzuszeń szyn krakowianie od lat starają się przyzwyczaić. I wczoraj też się wybrzuszyła taka jedna na ul. Kościuszki. Który to już raz, w tym roku? Trudno zliczyć. Ale hitem jest już to, że w Krakowie wybrzusza się już nawet... ulica Sławkowska! A przypomnijmy, że nie tak dawno była remontowana. I to za grube pieniądze, ponadto kosztem nerwów wielu mieszkańców miasta.