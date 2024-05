Oto Klaudia Zwolińska. Nasza nadzieja olimpijska lubi siłownię, ceni sobie ciężką pracę

Sądeczanka na słoweńskiej ziemi sięgnęła po medal w kayak crossie indywidualnym (sprint).

Przypomnijmy, że walka o medale w ME zaczęła się w środę (15 maja) od indywidualnego kayak crossu indywidualnego (sprint), będącego także eliminacjami do „klasycznego" kayak crossu (w nim zawodnicy startują równocześnie czwórkami, najlepsi awansują do kolejnego etapu). Świetnie spisała się Klaudia Zwolińska (Start Nowy Sącz), zajmując 2. miejsce, 0,22 s za Szwajcarką Aleną Marx i zdobyła srebrny medal. To jej piąty krążek ME, pierwszy w tej konkurencji (to zresztą debiut crossu na kontynentalnym czempionacie). Co ciekawe Zwolińska była również kandydatką do podium w czwartkowym kayak crossie, wcześniej była już bowiem na podium Pucharu Świata. W drugim starcie w Tacen jednak jej się nie powiodło. Co prawda najpierw wygrała swój ćwierćfinał, ale później odpadła w półfinale i uplasowała się na 7. pozycji. Kolejne złoto wywalczyła Marx.