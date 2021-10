Otwarcie mostu w Kurowie na DK75 już w poniedziałek. Kierowcy będą mogli skorzystać z nowej przeprawy u na drodze krajowej nr 75 Tatiana Biela

Już w poniedziałek, 25 października, zostanie oddany od użytku kierowców nowy most w Kurowie w ciągu drogi krajowej nr 75. Stanie się to popołudniu. - Kilka dni temu most przeszedł statyczne i dynamiczne próby obciążeniowe i specjaliści orzekli, że nadaje się do eksploatacji - wyjaśnia Iwona Mikrut z Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie. Przedstawicielka GDDKiA podkreśla jednak, że to nie koniec całej inwestycji, zaś prace wykończeniowe oraz przebudowa DK 75 potrwają do kwietnia 2021 roku.