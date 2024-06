Pamięć o więźniarkach karnej kompanii KL Auschwitz. Każdy dzień był dla nich walką o życie i przetrwanie. Zdjęcia

Karną kompanię kobiet w KL Auschwitz Niemcy utworzyli 25 czerwca 1942 roku

Potem dołączono do niej 200 Żydówek różnych narodowości wśród których były: Słowaczki, Czeszki, Rosjanki, Ukrainki, Jugosłowianki i Niemki. W kolejnym rzucie skierowano tutaj kolejną grupę Żydówek francuskiego pochodzenia, które traktowane były przez SS jako komunistki.

Karna kompania kobiet w Brzeszczach Borze / Budach podlegająca pod obóz Auschwitz utworzona została 25 czerwca 1942 roku. Jej powstanie związane było bezpośrednio z ucieczką polskiej więźniarki - Janiny Nowak. Niemcy skierowali do niej najpierw 200 Polek.

Najniższy krąg piekła KL Auschwitz

Wśród Polek była m.in. Zofia Posmysz (numer obozowy 7566), powojenna pisarka i scenarzystka, która do Auschwitz trafiła jako 19-latka zatrzymana przez Niemców w Krakowie w grupie uczestników tajnych kompletów.

- Jeśli Auschwitz uznać za piekło, to Budy były jego najniższym kręgiem - powiedziała kiedyś była więźniarka. Nigdy nie dała się namówić na dłuższą relację o pobycie w tym miejscu. - Co to była za kompania? W podobozie w Budach, cztery km od Oświęcimia. Tu było gorzej niż w głównym obozie - wspominała jedynie Zofia Posmysz.