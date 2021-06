Pandemia nie zatrzymała pątników. W sierpniu rusza 41. pielgrzymka na Jasną Gorę

- Trudne okoliczności aktualnej sytuacji jeszcze bardziej powinny wzmocnić naszą modlitwę do Boga. Historia zaś wskazuje, że wiele razy w najbardziej trudnych chwilach ludzie zwracali się w modlitwie do Pana Boga i została ona wysłuchana – mówi ks. Jacek Pierwoła, nowy, główny koordynator wędrówki.

W pielgrzymce mogą uczestniczyć tylko osoby zdrowe nie mające objawów wskazujących na zakażenie koronawirusem. Pątnicy nie mogą też zamieszkiwać z osobą przebywającą w izolacji w warunkach domowych i mieć kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 10 dni przez rozpoczęciem pielgrzymki.

Osoba zaufania

Podobnie jak w ubiegłym roku do marszu do Częstochowy zostały oddelegowane tzw. osoby zaufania. Są to osoby, do których można zgłaszać się lub konsultować z nimi tematy z ewentualnym przekroczeniem granic intymności. Osoba ta jest punktem odniesienia dla pielgrzymów oraz ich opiekunów w przypadku, gdy zostaną zauważone jakieś niepokojące sytuacje, zdarzenia albo sytuacje kryzysowe.