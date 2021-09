Papryczka chili. Co można przygotować z papryczki chili: przepisy na chili con carne, pikantny dip i klopsiki na ostro [PRZEPISY]

Papryczka chili. Znacie ją bez wątpienia, a wiele jej odmian znajdziecie w polskich sklepach. Mimo że papryczki mogą różnić się od siebie ostrością, wielkością, kształtem i odcieniem, to jedno jest pewne… nadadzą one wyrazistości rozmaitym daniom. Tradycyjne potrawy czy popisowe receptury światowej kuchni? Pikantna papryczka pasuje praktycznie do wszystkiego! Zobaczcie przepisy z papryczką chili w roli głównej przygotowane przez Piotra Murawskiego, szefa kuchni Knorr.

Ostrość z Meksyku

Papryczka chili kojarzy się przede wszystkim z… Meksykiem. Jeśli byliście w tym magicznym kraju, z pewnością mieliście okazję wielokrotnie próbować potraw, które niejednego smakosza przyprawią o zawrót głowy. Nie chodzi bynajmniej o bogactwo aromatów, ale o ostrość, którą dania zawdzięczają papryczkom chili, a konkretniej hojności Meksykanów w dodawaniu jej do poszczególnych posiłków. Aby doświadczyć smaku Meksyku, zróbcie chili con carne z nachosami.

Chilli con carne z nachosami .

Chilli con carne z nachosami [PRZEPIS]

Czas przygotowania: 30 minut

Ilość osób: 4

Składniki: